Lasciato dalla ex, scavalca la recinzione di casa e la minaccia: in manette un 46enne

Un uomo di 46 anni di origini siciliane è finito in manette, arrestato dai carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria in via Cave del Trullo, a Roma. L'uomo dopo aver scavalcato la recinzione del giardino dell'abitazione della sua ex fidanzata, una 48enne romana, l'ha minacciata a seguito dell'ennesimo rifiuto di lei a riprendere la relazione sentimentale. Il 46enne ora si trova nel carcere di Rebibbia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA