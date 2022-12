Abbandona il figlio di 2 anni in auto per fare la spesa: denunciata per abbandono di minori La mamma del piccolo, originaria del Bangladesh lo aveva chiuso in auto per fare la spesa al supermercato







di Redazione web Purtroppo può accadere che nella routine stressante di ogni giorno, si possa dimenticare il proprio figlio in auto, ed infatti un dispositivo reso obbligatorio da una norma specifica, avvisa con un allarme sonoro l'adulto alla guida, se c'è un bambino. Ma lasciare di proposito il proprio figlio di appena due anni in macchina, mentre si fa la spesa, è un atto sconsiderato, oltre che un reato. Ed è quanto accaduto a Roma, nel quartiere di Ponte di Nona, periferia est, dove una donna originaria del Bangladesh, ha posteggiato l'auto e lasciato il bimbo sui sedili posteriori mentre lei è andata a fare la spesa. Bimba di 2 anni morta in seguito al naufragio: i medici non sono riusciti a salvarla Denunciata dai carabinieri Ma ai carabinieri della vicina stazione di Settecamini sono arrivate diverse segnalazioni telefoniche che avvisavano di un bimbo solo in macchina. I militari si sono recati sul posto e innanzitutto hanno verificato le condizioni del piccolo e poi hanno cercato la mamma, che è stata identificata e denunciato all'autorità giudiziaria per abbandono di minori. Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 20:50

