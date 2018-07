Larve giganti a Roma, mistero svelato: sono "uscite" dal nuovo film di Sky

Il mistero è stato svelato. Le larve giganti comparse nei giorni scorsi nelle città di Roma e Milano, che hanno incuriosito e anche un po' perplesso i cittadini, sono state le protagoniste di un'azione di guerrilla per Tafanos, il divertente horror prodotto da Sky e Minerva e diretto da Riccardo Paoletti, in prima tv su Sky Cinema Max mercoledì 4 luglio alle 21:00. A Milano le “larve giganti” hanno invaso anche una panchina nelle zone centrali della città, che ha spaventato non poco tutti coloro che si sono avvicinati, come dimostrato da un video diffuso oggi sui social per svelare l’iniziativa.



Al centro della storia un gruppo di ragazzi che decidono di trascorrere un weekend in un’isolata casa tra le montagne, lontano dallo stress e – loro malgrado – anche dai cellulari a causa di problema alla rete telefonica. A rovinare la quiete la notizia dell’evasione di un serial killer da un carcere vicino e, soprattutto, uno sciame di feroci tafani carnivori. Tafanos sarà presentato in anteprima questa sera alle 21 a L'Isola di Roma (Arena Groupama - Isola Tiberina). Alla serata saranno presenti il regista e il cast.

