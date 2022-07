Roma, lanciano bici e bottiglie contro le auto in transito, gli agenti sparano un colpo di pistola. Arrestati due cittadini africani

di Emilio Orlando

Roma, lanciavano biciclette e bottiglie di vetro contro la polizia e le macchine in transito, con donne e bambini a bordo. Momenti di terrore e di panico si sono vissuti questa mattina, in due diverse zone della Città, in via Nazionale e lungo via Prenestina all'altezza di via Palmiro Togliatti.

Cittadini stranieri

Protagonisti del raptus di follia, due cittadini stranieri originari del Ghana. La mattinata di follia è iniziata intorno alla 8 sulla Prenestina, a quell'ora molto trafficata con i pendalari che stavano andando a lavorare. All'improvviso un uomo ha iniziato a urlare e lanciare bottiglie e pezzi di vetro verso gli automobilisti, mentre con una spranga, ha iniziato cominciato a danneggiare le auto parcheggiate.

Decine di richieste di soccorso

Le decine di richieste di soccorso, che in pochi minuti sono arrivate alla sala operativa della questura, hanno fatto scattare un imponente intervento, dove hanno partecipato le volanti e le pattuglie del commissariato San Lorenzo e di altri uffici di polizia, per disarmare lo straniero che stava seminando il panico.

Donne e bambini a bordo delle auto erano letteralmente terrorizzati dalla furia dello straniero che minacciava tutti brandendo una mazza chiodata.

Case vuote per le ferie a Roma: centinaia di furti lampo dei “commando”

Furti nelle case vuote per le vacanze, «antifurti e vicini, difendetevi così»

Colpo di pistola

Per bloccare l'uomo che stava dando in escandescenze, un agente ha esploso un colpo di pistola in aria, dopo che l'aggressore aveva provato a scagliarsi contro di lui per evitare che venisse ammanettato.

Via Nazionale

Due ore dopo, intorno alle 10,30, in via Nazionale davanti ad una fermata dei bus e a pochi metri da palazzo delle esposizioni, un altro ghanese ha cominciato a lanciare contro i mezzi pubblici e verso chiunque gli passava davanti, alcune biciclette e monopattini che erano parcheggiate sul marciapiede, mettendo a rischio l'incolumità dei passeggeri e dei turisti che a quell'ora affollavano la via. L'intervento di una pattuglia della polizia Roma Capitale del Gruppo Trevi e di una volante della questura ha evitato che accadesse il peggio. Lo straniero è stato arrestato dalla municipale, con le accuse di resistenza, lesioni, danneggiamento aggravato e rifiuto a rilasciare le proprie generalità.

Roma, lanciano bici e bottiglie contro le auto in transito, gli agenti sparano un colpo di pistola. Arresta... https://t.co/96boCcdxzm — Leggo (@leggoit) July 28, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Luglio 2022, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA