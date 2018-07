Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Biciclette a noleggio gettate nel Tevere, lo scempio va in scena. Un gioco delirante della scorsa notte. Come testimonia il video pubblicato sui social. Le banchine prese d'assalto senza controlli, e i vandali si divertono come vogliono.Le immagini parlano chiaro: i giovani sono sulla banchina del fiume, una giovane trascina una bicicletta a noleggio, si avvicina al bordo e alla fine la getta nelle acque. Chi riprende, divertito, dice: «E vai! Io ho pagato e non mi fanno usare la bici. Giusto?». «Giusto», risponde la ragazza, che dopo aver gettato la bicicletta nel Tevere continua la passeggiata. Risate e imprecazioni.