A Testaccio sbarca la lampada Osram: fu il simbolo di Roma negli anni '70

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, è il primo appuntamento e tu ci tieni tanto... sei certa che verrà», cantava Claudio Baglioni nel 1975. Di certo i più attempati non faranno difficoltà a ricordarlo: il lampione con l'insegna luminosa in piazza dei Cinquecento dagli anni Sessanta agli Ottanta è stato un punto di riferimento fondamentale per amici, viaggiatori e coppiette. Adesso quella stessa idea rinasce a forma di mongolfiera. Il Campidoglio, nell'ambito del recupero degli spazi della Città dell'altra economia, ha presentato ieri uno dei quattro progetti vincitori della Call for Ideas: una mongolfiera illuminata da collocare nel piazzale dell'attuale Cae, a Testaccio, che «possa diventare un luogo di riferimento e di aggregazione per le nuove generazioni», ha spiegato l'assessore al Commercio di Roma Carlo Cafarotti.Anche millennials e baby boomers potranno dire «ci vediamo alla mongolfiera», esattamente come facevano i loro genitori con la lampada Osram. Da quando, però, non è dato saperlo. Intanto entro i primi di gennaio il Campidoglio lancerà il bando che sintetizza le linee guida dei quattro progetti vincitori. «Sarà aperto per 60 giorni ed entro il primo semestre del 2020 contiamo di assegnarlo», ha spiegato Cafarotti. Per l'autunno del 2020, quindi, la Capitale si preparerà a salutare la Città dell'Altra economia perchè gli spazi di largo Dino Frisullo prenderanno un'altra identità e un altro nome. «La Città dell'altra economia è un pezzo di Roma che fa parte delle nostre vite - ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi - Le sue potenzialità per tanti anni sono state gestite in maniera disorganica. Lo sforzo di questa amministrazione è iniziato qualche anno fa, per provare a fare un ragionamento complessivo e lo strumento adottato è la Call for ideas. Riteniamo che gli spazi pubblici della città debbano essere animati con una visione che inglobi le anime dei cittadini che poi andranno lì a passare delle ore».riproduzione riservata ®