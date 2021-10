Paura per 13 scout al Lago di Bracciano: si ribaltano due barche a vela

Escursione pericolosa per un gruppo di 13 scout che ieri sono usciti in barca a vela sul lago di Bracciano (RO), finendo in acqua per il forte vento e rischiando l'ipotermia. A salvarli sono stati i carabinieri della motovedetta della compagnia di Bracciano che hanno soccorso le due imbarcazioni a vela in difficoltà.

Le due imbarcazioni sono state avvistate dai militari a circa mille metri dalla riva di San Celso e, poco dopo, le persone a bordo sono state gettate in acqua dal vento. Soccorse in totale 13 persone, di cui 10 minorenni, tutti scout, messe subito in sicurezza.

Per salvarli, i militari hanno dovuto effettuare tre viaggi consecutivi. Al termine delle operazioni sia i giovani sia i tre adulti che li accompagnavano, seppure in lieve stato di ipotermia, sono risultati illesi e hanno fatto ritorno presso la sede da cui erano partiti per l'escursione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 11:53

