Rubavano bici, monopattini e batterie eludendo gli antifurti: arrestati due fratelli

Tra i residenti del quartiere africano, serpeggiava ormai il timore di essere “visitati” dai ladri specializzati in bici, monopattini elettrici, cerchioni e pneumatici, catalizzatori e pacchi batterie per le macchine ibride. Catene, saracinesche blindate dei garage e dei box e i più moderni sistemi di antifurto non bastavano a tenerli lontani e a farli rinunciare ai ricchi bottini. Ora la parola fine alle scorribande dei due malviventi l’hanno scritta i carabinieri della stazione di viale Libia, che ieri notte, durante il servizio di pattuglia per il controllo del territorio, hanno fermato due fratelli di 24 e 34 anni romeni di origine e già in passato arrestati per furto.

Il modus operandi dei “ladri hi-tech” era ormai ben rodato. Agivano durante la notte, prediligendo gli angoli meno illuminati delle strade dove erano parcheggiate biciclette elettriche e monopattini. A bordo di un furgone, si accostavano vicino al mezzo da rubare e con sofisticati sistemi di sblocco delle serrature riuscivano a forzare ed eludere i sistemi di sicurezza. Una volta rotta la catena, caricavano a bordo dell’automezzo la refurtiva e scomparivano nel nulla.

Durante la perquisizione dentro il camioncino, i carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale che veniva utilizzato dai ladri per lo scasso e per il furto. Riposte in una cassetta degli attrezzi, c’erano quattordici chiavi combinate per bulloni, quattro cacciaviti, otto chiavi a brugola, tre pinze e una torcia frontale come quelle utilizzate dai minatori.

Proprio nel quadrante di strade intorno a viale Libia, negli ultimi mesi c’era stata un’escalation di furti notturni di autovetture, di pezzi di ricambio particolarmente costosi e di mezzi a due ruote hi-tech. In alcuni casi le autovetture erano state spogliate di tutta la componentistica elettronica.

