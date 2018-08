Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Grosso spavento nel pomeriggio per una famiglia romana: i ladri si sono introdotti a casa quando stava dormendo la loro bambina. E’ accaduto in un’abitazione di via Casal Saraceno, sulla Cassia. L’allarme di furto è stato visto sul cellulare dalla madre che aveva lasciato l’abitazione da pochi minuti. La donna non ha pensato che i ladri potessero rubare qualche cosa ma che potessero fare del male alla figlia piccola. La signora ha chiamato la polizia e si è diretta di corsa in casa. Fortunatamente, ha trovato la bimba che dormiva, nonostante i ladri abbiano rubato un po' di argenteria e altri oggetti di scarso valore. La mamma ha abbracciato la piccola che non si è accorta di nulla. La porta della camera è stata trovata aperta. Evidentemente i ladri hanno deciso di lasciare stare la minore.