Ladra bulgara faceva razzia nelle auto al parcheggio dell'Università Tor Vergata

di Bianca Amsel

Arrestata donna 36enne di nazionalità bulgara che armata di forbici danneggiava e svaligiava le auto in sosta nel parcheggio dell'Università Tor Vergata, quadrante est di Roma. A segnalare l'accaduto, alcuni studenti, che mentre pranzavano hanno notato la ladra armeggiare con fare sospetto nell'area del campus in via della Ricerca Scientifica. Accertatosi del fatto hanno poi avvisato le guardie giurate che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

La donna è stata arrestata

Sul posto è arrivata una volante di polizia del commissariato Romanina. Alla vista dell'auto di servizio la donna ha provato a disfarsi delle due forbici da lavoro. Una volta fermata, gli agenti si sono accertati dei danni arrecati alle vetture. Sarebbero almeno dieci le automobili svaligiate tra quelle di studenti e personale. Accompagnata in commissariato la donna è stata identificata. Già conosciuta alle forze dell'ordine è stata arrestata per furto e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Non è la prima volta

Qualche anno fa nello stesso parcheggio dell'Università due uomini e una donna, individuata una Smart nuovissima, l’hanno alzata con un crick e hanno prelevato le quattro ruote. Una volta indentificati, i tre si sono dichiarati colpevoli confessando di aver venduto la refurtiva per la somma di 200 euro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Settembre 2022, 17:57

