Tragedia alle porte di Roma, morta una coppia e la figlia neonata

Roma, militare trovata morta per un colpo di pistola nel bagno della stazione Flaminio della Metro A

Sul posto è stato inviato il CRRC (mezzo di soccorso di primo intervento per aspetti relativi ai pericoli da sostanze chimiche pericolose o nocive), per i rilevamenti del caso.



L'intervento dei vigili del fuoco non ha consentito tuttavia di salvare la famiglia, che abitava nell'appartamento. Sono in corso le indagini per stabilire le cause della morte.

Martedì 17 Dicembre 2019, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia alle porte di: i corpi privi di vita di una coppia e della figlia, di pochi mesi, sono stati rinvenuti intorno alle 12 dai Vigili del fuoco in un appartamento nel comune di, in provincia di Roma. Con tutta probabilità, si è trattato di una intossicazione dovuta al monossido di carbonio.È accaduto a, alle porte della Capitale, al civico 25 di via Guglielmo Fioramonti. Verso mezzogiorno è giunta la richiesta di soccorso al Comando dei Vigili del Fuoco di Palestrina.