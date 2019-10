Ilaria Di Roberto, la vita della scrittrice distrutta da una cybersetta: un tatuaggio per "marchiarla"

società LTD londinese

Ilaria Di Roberto scrittrice vittima di Revenge Porn: «Ora non vivo più, nessuno mi saluta»

Mi hanno costretta a farmi un tatuaggio che riproduceva il marchio della setta - racconta a Leggo Ilaria Di Roberto - mi dicevano che così facendo sarei diventata una loro fedelissima, e sarei stata apprezzata anche dagli altri soci/adepti, come se avessi fatto un giuramento di fedeltà. Se non lo avessi fatto mi minacciavano che mi sarebbe successo qualcosa di spiacevole, come era già accaduto ad un' altra ragazza che prima di me aveva “tradito”. Non vivo più serena, ho davvero paura. Temo per la mia incolumità e per quella di mia mamma e di mia sorella. Siamo tre donne che viviamo sole, quelli dello studio esoterico che ho denunciato sono persone senza scrupoli. Anche mia madre ha ricevuto messaggi offensivi e velatamente minacciosi. Entrai in contatto con loro, quando cercavo lavoro. Quelli si approfittarono del mio stato di necessità e della mia ingenuità - continua Ilaria Di Roberto. Quando ho capito che era una truffa ed un raggiro e che sicuramente aveano irretito altre vittime, decisi di andarmene. Da quel momento in poi - conclude la scrittrice - hanno iniziato a perseguitarmi

Martedì 15 Ottobre 2019, 20:53

Nuovi particolari inquietanti emergono dalla drammatica vicenda che ha coinvolto, la scrittrice emergente di 29 anni originaria diin provincia di, vittima di revenge porn e cyber bullismo. Una misteriosacon sede in Sicilia, controllata da una, composta da unspecialista in ipnosi, da una segretaria fedelissima e da altri adepti, nella quale la ragazza era stata irretita quando cercava lavoro, avrebbe avuto una parte fondamentale nella vicenda dalle tinte ancora fosche e misteriose.(Nella foto in bassomostra il tatuaggio, che gli è stato imposto dal guru della setta e che l' avrebbe marchiata per sempre).La ventinovenne, stando alla denuncia presentata alla, sarebbe stata indotta e spinta dal, dopo una seduta di ipnosi telefonica da parteper l' acquisto di alcune quote dello studio esoterico, a tatuarsi sulla spalla sinistra una stella circondata da una scritta con il nome della società, a sottoscrivere perizie giurate da presentare in tribunale senza possedere alcun titolo per farlo. La scrittrice aveva già denunciato alladel capoluogo pontino un furto d' identità digitale, a seguito del quale alcune sue foto erano state manipolate graficamente e trasformate in immagini hot, che hanno fatto il giro della rete e di numerosi social. Da allora, per la giovane è cominciato l' inferno.Alcuni abitanti del comune di, un piccolo paesino dell'tristemente noto alle cronache per il duplice omicidio deldove, hanno cominciato ad evitarla e a toglierle il saluto. «». Le indagini, sulle quali lamantiene il più stretto riserbo, puntano a riscostruire tutte le fasi di questa storia intrigata che promette sviluppi ed inaspettati colpi di scena.Nella foto in basso l'«La mia assistita - dice l'con un passato da detective nella polizia di stato - ha denunciato di essere vittima di reati molto gravi e comunque violenti, per i quali gli inquirenti stanno già lavorando. Stiamo attendendo gli esiti di alcuni accertamenti».