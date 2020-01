La strattona e le ruba la macchina: aggressione choc in strada, ferita una 49enne

Venerdì 17 Gennaio 2020, 11:46

Unaè stata rapinata in strada a Ostia da un uomo armato di pistola, che l’ha strattonata mentre era in auto, l’ha fatta scendere dal mezzo, è salito a bordo ed è scappatoÈ successo ieri sera, 16 gennaio, intorno alle 19 in una strada del centro, viale della Vittoria.La rapina è avvenuta davanti a diversi testimoni: il rapinatore, sottolinea ilfaroonline, non si è curato del passaggio di pedoni e automobilisti. La donna guidava una Suzuki Splash quando l’aggressore, un cinquantenne barbuto, le si è avvicinato al finestrino con la pistola in pugno e le ha intimato di scendere.La donna ha obbedito, portando con sé la borsetta, che però l’uomo le ha strappato dalle mani: ne è nata una colluttazione, con la donna che è riuscita a tenersi la borsa, mentre il ladro è salito a bordo ed è fuggito con l’auto. La 49enne è rimasta lievemente ferita alla spalla e al gomito destro: sul posto una volante del Commissariato Lido. Gli agenti, coordinati dal primo dirigente Eugenio Ferraro, stanno ora indagando per trovare il rapinatore.