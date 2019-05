La Sabri al Parco Da Vinci: come fare a incontrare la star di YouTube

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La regina di YouTube,, incontra i suoi fans al, venerdì 10 maggio dalle 16.30. Il Parco conferma ancora una volta la sua attenzione nei confronti dei giovani e delle loro passioni., infatti, è la sorella e l’amica che tutti i ragazzini e le ragazzine vorrebbero avere per confidare i loro segreti, con una forte sensibilità nei confronti di temi delicati come omofobia, razzismo, ma anche cura e protezione degli animali, ginnastica e vita sana. Non solo, nel 2017 la Youtuber ormai famosissima, ha lanciato la campagna #cyberesistance contro il cyberbullismo, diventandone l’ambasciatrice.Un evento speciale a cui il Da Vinci dedicherà un intero pomeriggio nell’area tra Benetton e Kasanova+ e dando ai fans, più di tre milioni di followers nel 2018 e altrettanti iscritti sul canale Youtube, la possibilità di incontrare LaSabri e scattare con lei una foto ricordo.Per accedere al palco è obbligatorio il pass che si potrà ritirare fino all’inizio dell’evento del 10 maggio presso la Direzione del Parco, e, per la sessione foto, la liberatoria, da portare con sé il giorno dell’evento e da consegnare allo staff organizzativo prima di salire sul palco. Le foto saranno successivamente pubblicate sulla pagina Facebook del Parco Da Vinci.