La prevenzione Komen a Castel Romano Designer Outlet: effettuati oltre 100 screening gratuiti

Castel Romano Designer Outlet torna ad ospitare le unità mobili di Komen Italia per offrire alle donne del Centro screening gratuiti per la prevenzione precoce del tumore al seno. L’iniziativa fa parte del Tour Rosa per la Salute delle Donne di Komen Italia in partnership con McArthurGlen, che attraversa i cinque Designer Outlet del gruppo per tutto il mese di settembre, offrendo un totale di oltre 500 controlli gratuiti.

Ad accogliere le donne prenotate per lo screening Rosanna Banfi, madrina delle Donne in Rosa di Komen Italia e Daniela Terribile, chirurgo oncologo del policlinico Gemelli e vicepresidente di Komen Italia. “La pandemia ha determinato una riduzione media del 35% negli screening in Italia – ha dichiarato la prof Terribile – “abbiamo registrato 79.000 screening mammografici in meno solo nella Regione Lazio nell’ultimo anno. Dobbiamo riprendere gli esami diagnostici e dobbiamo farlo subito, perché una diagnosi tardiva comporta rischi maggiori e terapie più invasive.” Rosanna Banfi, che qui rappresenta le donne in rosa - coloro che hanno avuto il tumore al seno - lancia un messaggio a tutte le donne: “La prevenzione può salvare la vita. I ritardi dovuto a questi terribili anni di pandemia devono essere recuperati in fretta: non abbiate mai paura di sottoporvi ai controlli, è un gesto d’amore verso voi stesse. Perché no, potete anche farlo in un giorno di shopping, così di cose per voi ne fate due.” E’ già la quarta volta che la Carovana della Prevenzione fa tappa a Castel Romano Designer Outlet, e per molte clienti del Centro è diventato un appuntamento fisso.

“Abbiamo iniziato tre anni fa a sostenere la prevenzione nel nostro Centro perché crediamo fortemente nel progetto di Komen Italia, che lavora da tempo e con grande serietà per tutelare la salute delle donne, coinvolgendole in prima persona” - ha dichiarato Francesco Mancuso, Marketing Manager di Castel Romano outlet. “Sostenere la prevenzione femminile è una scelta importante che il nostro gruppo dedica alle moltissime donne che vivono ogni giorno i nostri Centri: circa il 70% del personale dei punti vendita e dei dipendenti McArthurGlen è donna e sono donne circa la metà dei visitatori del Centro”.

La Carovana della Prevenzione di Komen Italia - organizzazione che da oltre vent’anni è in prima linea nella lotta ai tumori del seno - portano avanti da anni una campagna attiva di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione. Attraverso strumentazioni ad alta tecnologia, offrono gratuitamente prestazioni cliniche – mammografie ed ecografie - per la diagnosi precoce dei tumori del seno. Dal 7 al 10 ottobre tornerà al Circo Massimo l’appuntamento con la Race for the Cure, con il tradizionale Villaggio della Salute e una passeggiata nel centro città nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Le tappe del Tour Rosa per la Salute delle Donne McArthurGlen Noventa di Piave: 2-3 settembre 2021 Barberino: 5-6 settembre 2021 La Reggia: 14 e 15 settembre 2021 Castel Romano: 21 e 22 settembre 2021 Serravalle: 28-29 settembre 2021

