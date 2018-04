Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nella Capitale d'Italia dopo il Papa e il derby dell'Olimpico c’è lei…la scrocchiarella, fina, superfina, croccante e rigorosamente romana: la pizza al taglio. Se la tonda napoletana è diventata patrimonio culturale dell’Unesco, la pizza in teglia sotto ‘ar Cuppolone’ non è mai stata da meno, almeno da trent’anni infatti è un’istituzione tant’è che a Roma si contano più pizzerie al taglio che buche. E se da sei lustri lievita di quartiere in quartiere, di rione in rione, lo si deve soprattutto ad Angelo Iezzi, romano maestro pizzaiolo che in un certo senso rappresenta l'emporio degli impasti. Premiato di recente alla ben riuscita kermesse 'La città della pizza' al Guido Reni District, i sofisti della pizza lo riconoscono come 'l’artigiano della trasformazione', colui che in pochi anni ha rivoluzionato gli impasti, appunto, ma anche i forni e le cotture. Per i romani, invece, è semplicemente il numero uno della 'pizza ar tajo', aperta a via Nomentana e storicamente da tutti conosciuta, da guide e palati, come 'Angelo e Simonetta'. Pionere della pizza romana e guru che negli anni ’80 - era il 1987 - modificò il concetto di pizza grazie a un impasto a lunga lievitazione che la rendeva più digeribile. In questi giorni si celebra a Parma la 27esima edizione del Campionato Mondiale di Pizza, e Iezzi lo vinse nel 1992. Oggi tutti parlano di bolle e alveolature sulla pizza, e lui le scoprì nell'87. Sempre prima degli altri, dunque, spianando così la strada ai tanti giovani e bravissimi pizzaioli, alcuni peraltro suoi allievi e che a lui si sono accodati come Gabriele Bonci. E in queste tre decadi Iezzi ha voluto trasferire al mondo pizza le sue ricerche e i suoi impasti, fatti di leggerezza e sofficità. Quello che oggi è un vero e proprio metodo è diventata formazione, che grazie all'Associazione Pizzerie Italiane di cui Iezzi è presidente fa corsi in Italia e all'estero, a Seoul, Tomelloso in Spagna, Dublino e Dubai, creando occupazione per freschi pizzaioli ed indotto per tutta la filiera. “Qualità e alta digeribilità. Impasti, farine ricercate e materie prime di alto livello, questa è la mia pizza al taglio. Il segreto è nella formazione, non è custodire ma trasferire agli altri e io lo faccio da sempre" - commenta Angelo Iezzi presidente dell'Associazione Pizzerie Italiane. Ed ora la sua pizza in teglia sfonda anche negli Stati Uniti, di recente infatti è tornato da New York dove ha aperto il suo PQR, pizza quadrata romana nel cuore di Manhattan. Uno dei simboli più amati della gastronomia capitolina oggi rappresenta il made in Italy all'estero. Partita dal Nomentano la pizza al taglio romana di Iezzi fa ormai il giro del mondo, un croccante quadrato tricolore che fa di Roma Caput Mundi.