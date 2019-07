La Partita dell'Umanità, tutti insieme per aiutare la piccola Chiara

Tutti insieme per aiutare la piccola Chiara: sabato prossimo, allo "Stadio Mammoliti" di Fonte Nuova le rappresentative di ARGOS Soccer Team Forze di Polizia, la Nazionale Italiana Attori e il Tor Lupara Calcio si affronteranno in un triangolare dal nome suggestivo, ideato, secondo indiscrezioni, dal cantante Al Bano Carrisi: "La Partità dell'umanità".



L'evento è stato presentato oggi alla Camera dei Deputati alla presenza dell'onorevole Stefania Pezzopane, madrina della manifestazione, il noto giornalista Rai Ezio Luzzi, che durante la partita siederà in panchina in qualità di tecnico, Arturo Diaconale in rappresentanza della società Sportiva Lazio e il giornalista Marco Finelli, moderatore dell'incontro. Al gala spettacolo di beneficenza, fortemente voluto dai dirigenti della Argos Soccer Team Gianluca Guerrisi e Fausto Zilli, sempre in prima linea nell'organizzare eventi sportivi a sfondo sociale, parteciperanno volti noti del cinema e della Tv, come Emanuela Aureli e Fabio Ferrari. Scopo della manifestazione, come detto, sarà quello di raccogliere i fondi (tutto l’incasso sara devoluto alla causa) per sostenere le cure costose a cui dovrà far fronte la famiglia della piccola Chiara, bimba non vedente e affetta da tetraplegia. "Ringrazio davvero tutti" - ha detto commossa la mamma di Chiara, presenta alla conferenza alla Camera dei Deputati, accompagnata dal Presidente della Pro Loco di Fonte Nuova Giampiero Vallati, il quale hawaiana ricordato l'altissimo valore sociale dell'iniziativa. Venerdì 5 Luglio 2019, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA