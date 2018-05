Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Passi avanti per formazione del nuovo Governo convicino all'intesa. Ma c'è qualcuno che lo avevo predetto. Almeno secondo un video pubblicato sul profilo Instagram, coloro che hanno realizzato il murales che immortalava in uni due leader della Lega e del Movimento 5 Stelle in via del Collegio Capranica, al centro di Roma. Tvboy è un gruppo di artisti che si occupa di Street Art con sede a Barcellona.«..Ebbene sì... è avverata la nostra profezia, il bacio di governo #salvinidimaio è una realtà e noi di @tvboyofficial siamo a partire da oggi ufficialmente dei veggenti», scrivono su Instagram.«D’altronde - proseguono - sono da vent’anni che facciamo questo lavoro, abbiamo aiutato tanta gente, e seguiremo ad aiutarne sempre di più. Sentiamo una forza dentro di noi che neanche noi sappiamo spiegare come. La strada ci ha dato questa forza e se volete potete comprare il nostro talismano che risolverà immediatamente tutti i vostri problemi!».