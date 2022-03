La nazionale ucraina di nuoto sincronizzato in fuga dalla guerra: sarà ospitata ad Ostia. Barelli: «Siamo molto preoccupati»

La fuga verso la salvezza. É iniziato da poco l'esodo di oltre 2.000 chilometri della nazionale ucraina di nuoto sincronizzato (medagliata olimpica e mondiale) verso il centro federale di Ostia. Un viaggio di oltre 2.000 chilometri partito da Leopoli, transitando dal confine di Beregsurány e passando per Mukachevo, per poi arrivare prima a Budapest, e da lì ripartire verso Roma con mezzi messi a disposizione della Federazione Italiana Nuoto.

A dirigere tutte le operazioni della fuga è il presidente della Federnuoto Paolo Barelli, e presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, che il 27 febbraio ha incontrato l'Ambasciatore d'Ucraina a Roma, Yaroslav Melnyk, cui ha ribadito la disponibilità ad ospitare nei centri federali gli atleti ucraini delle discipline acquatiche.

«Dopo i colloqui internazionali abbiamo ricevuto la richiesta di aiuto dalla federazione ucraina di nuoto sincronizzato; nei giorni scorsi ci siamo adoperati per individuare insieme il percorso meno pericoloso e i mezzi più idonei per favorire la fuga dal paese - sottolinea Barelli -. La situazione è in piena evoluzione, pertanto è difficile prevedere con precisione quante atlete riusciranno a raggiungere il confine e quando stimare l'arrivo a Roma. Speriamo che il viaggio delle atlete prosegua senza imprevisti e che nel pomeriggio di lunedì la squadra possa arrivare al centro federale di Ostia».

Sono otto le atlete e due i tecnici della nazionale partiti da Leopoli; altre due atlete stanno cercando di raggiungere il confine passando da Chernivtsi. Invece di un terzo gruppo, composto da atlete e tecnici partiti da Charkiv, si sono perse le tracce e si sta cercando di ripristinare i contatti. Intanto i mezzi della Federnuoto stanno raggiungendo Beregsurány per completare la staffetta verso il centro federale di Ostia via Budapest.

«C'è crescente preoccupazione. Le atlete che attendiamo al confine sono divise in tre gruppi perché non tutte sono riuscite a raggiungere Leopoli che era il punto di raccolta individuato dalla federazione ucraina - continua Barelli - Speriamo che tutte arrivino al confine. Comunque siamo pronti ad organizzare anche più viaggi se necessario per assicurarne il trasporto in Italia. La nostra disponibilità è poca cosa in confronto ai sacrifici e alle difficoltà che il popolo ucraino stanno affrontando. Molti atleti stanno combattendo per la libertà. Noi speriamo di vederli presto in vasca. Intanto offriamo loro ospitalità e mezzi per lasciarsi alle spalle la guerra e cogliamo l'occasione di allenarci insieme per crescere reciprocamente».



