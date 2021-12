La magica atmosfera del Circo Bianco in scena nel weekend per combattere la leucemia

Siete pronti a seguire Alice nella tana del Bianconiglio e a giocare con il Cappellaio Matto all'ora del tè? Con il Circo Bianco questa magica atmosfera può concretizzarsi! Sabato 4 e Domenica 5 Dicembre il Circo Bianco porterà in scena lo spettacolo «Digital Circus in Wonderland” nel parco di Cinecittà World, sotto la supervisione artistica di Francesca Ghini. Saranno proprio gli artisti e gli acrobati professionisti di questo circo contemporaneo a ricreare musiche, coreografie, scenografie, costumi e trucchi che porteranno grandi e piccini nel labirintico bosco di Alice nel paese delle meraviglie, coinvolgendoli in colori, musiche e fantastiche proiezioni 3D.



Gli spettacoli del Circo Bianco trasmettono da anni emozioni e ricreano atmosfere magiche, grazie alla creatività della direttrice artistica Francesca Ghini, che dal 7 Maggio sta portando avanti una battaglia personale contro la Leucemia, grazie alla quale ha capito l’importanza delle donazioni di sangue: «Più che vedere giovani sempre sui social, sarebbe bello poterli vedere impegnati più sul piano del sociale. La donazione di sangue per salvare delle vite dovrebbe essere un atto d’amore da insegnare alle nuove generazioni».

Pochi mesi fa questa grave malattia del sangue, ha avuto un'attenzione mediatica per la grave perdita di Michele Merlo, l’ex concorrente di X-Factor e Amici, a soli 28 anni.

Francesca dall’ospedale non ha mai smesso di lanciare appelli a favore delle donazioni di sangue e ha continuato anche a gestire e organizzare gli spettacoli del Circo Bianco grazie alla sua squadra che non l’ha mai abbandonata, portando avanti tutti gli spettacoli che aveva in calendario. Giulia Galloni, il suo braccio destro, Ilaria Leone, coreografa e Paolo D’Isanto, aiuto Regia, amici oltre che collaboratori, sono legati a Francesca da anni, condividono insieme l’amore per l’arte e il progetto comune del Circo Bianco: emozionare ed emozionarsi insieme.



Anche questa volta, con amore, perseveranza e caparbietà, porteranno in scena Digital Circus In Wonderland il 4 e 5 Dicembre a Cinecittà World. Questo è un segno di forza e coraggio a cui è giusto dare voce.



La scelta di Francesca di portare in scena questo spettacolo in questo momento cosi delicato è anche dettata dal fatto di poter dare voce all’importanza delle donazioni di sangue, grazie alle quali lei ora è ancora viva, oltre che le cure mediche. Quindi non resta che dire: “Donate!”





Info: è possibile donare il sangue presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Sant’Eugenio in Piazzale dell’Umanesimo 10 (Primo Piano dell’edificio A) tutti i giorni (festivi inclusi) dalle ore 8.00 alle 11.30. Per maggiori informazioni contattare il numero 06.5100.2456.

