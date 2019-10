La Garbatella di nuovo in scena, riapre il teatro e l'arte incontra il pubblico

Domenica 6 Ottobre 2019, 19:54

Il Tha riaperto il sipario, dopo due anni di chiusura della vecchia gestione. Ora il nuovo direttore artistico è, ben contento di aver preso in mano la situazione di questo teatro che offrirà al pubblico una variegata scelta di spettacoli.«Il Teatro Garbatella vuole rendere contemporaneo e pop, nel senso migliore del termine, lo spazio teatrale, che non deve essere solo un luogo di spettacoli ma un club, dove l'arte incontra il pubblico in maniera ravvicinata. Un luogo dove poter vedere gli artisti in una dimensione intima e confidenziale, dove l'esperienza teatrale crei una sinergia tra palco e pubblico in platea».Questo concetto è stato sposato in pieno da, famoso attore romano nonché beniamino del pubblico che sarà in scena dal 26 al 30/12 con il suo spettacolo Come viene viene: «Io personaggio famoso? Ma io che c'entro? Che sono famoso? Scherzi a parte, porterò in scena questo spettacolo con questo titolo che già lascia immaginare la sua cifra. Sarà un monologo, ma più che un monologo un dialogo con il pubblico, un dialogo da cui scaturirà una bella risata. La risata è come fare l'amore: bisogna essere in due. Ognuno lo può fare con chi vuole con una donna, con un uomo, con un animale, con gli orsi bruni. Quale sarà l'argomento predominante? La vita, un copione firmato da Dio. Insomma sarà sicuramente un bello spettacolo, e se tutto va bene, due risate ce le portiamo a casa. Mi raccomando, questo ci tengo a dirlo: più semo e meglio stamo… Ricorda vagamente una citazione arboriana, ma mi piace dirla. Ah, a seguire, vi aspetto anche per lo spettacolo di Capodanno, sempre qui il 31/12».La stagione inizierà il 5/10, con replica il 6/10, con la divertente commedia diretta da Alessandro Benvenuti, Andy e Norman, con, attualmente impegnati nel varietà televisivo. Tantissimi gli spettacoli in cartellone. Tra quelli più significativi ed interessanti: 39 scalini (dall'11 al 20/10); Voi non siete napoletani, con Geppi Di Stasio (che cura anche la regia) e Roberta Sanzò, dove si metterà in discussione l'unità d'Italia a discapito del Sud (5-6/11); il divertente spettacolo La guerra dei sessi di e con Francesca Milani e Danilo De Santis (12-13/11); il surreale Toilet di e con Gabriele Pignotta, dove un uomo rimane imprigionato in una toilette di un autogrill (21/11-1/12); La verità rende single di(7-8/12); di questi tempi, incoraggiante il titolo di questo spettacolo: Non ci resta che ridere, di e con Marco Passiglia (13-15/12).Solo il 23/12, danza con Lo schiaccianoci, con la Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini; I nostri primi, splendidi 60 anni del giornalista e cantastorie Antonello Piroso (28/01 – 2/02); continua il suo filone di donna delusa e sola!!??(vista anche nella fiction I Cesaroni) con il suo spettacolo Inutilmentefiga anche a Sanvalentino? (7-16/02); solo il 22/02 il pubblico potrà apprezzare la bravura del ventriloquo Andrea Fratellini con Trop secret; un altro beniamino del pubblico, Max Giusti con Che resti tra noi (19-29/03); data unica anche per la tragicommedia Semifreddo con Daniele Tagliaferri. A chiudere la stagione la famosa commedia, Sarto per signora, con la regia di Gianluca Frigerio (29-31/05).