Roma, la fuga da film di un detenuto: evaso dopo il processo per direttissima, riacciuffato al Casilino

di Emilio Orlando

Una fuga da film di un arrestato. Dopo il processo per direttissima, dove era imputato per aver borseggiato una donna, è riuscito a scappare dagli agenti della municipale che dovevano portarlo in carcere. L'uomo, uno straniero di 20 anni, era stato arrestato domenica al mercato di Porta Portese 2, di piazzale Pino Pascali al prenestino dalla Polizia Roma Capitale dal V gruppo Casilino, dopo che aveva strappato la borsa ad una signora di 68 anni, che era rimasta ferita dopo che il malvivente l'aveva scaraventata a terra.

La fuga da film di un detenuto

La fuga è avvenuta dopo la comparizione davanti al giudice della direttissima a piazzale Clodio che, dopo aver convalidato l'arresto aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Ma lo straniero, clandestino con precedenti penali per reati contro il patrimonio, mentre lo stavano facendo salire in macchina, senza manette, approfittando di un momento di distrazione degli agenti che lo avevano portato in tribunale, ha cominciato a correrre ed è riuscito a far perdere le su tracce. Le ricerche sono scattate immediatamente e si sono concluse intorno alle 13 di oggi quando è stato rintracciato ed arrestato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 15:37

