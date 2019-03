Tivoli per un giorno - giovedì 28 mrzo 2019 - è stata davvero “La città del futuro”. Il Comune, a pochi chilometri dalla Capitale, ha ospitato “La Città del Futuro - Tivoli: Ecologia, ambiente e cultura”, l’ultima tappa in ordine temporale dell’evento itinerante organizzato dall’associazione Road to green 2020, presieduta da Barbara Molinario, in collaborazione con Asa S.p.A., guidata dall’ingegnere ambientale Francesco Girardi, Amministratore Unico della Società.



All’evento hanno preso parte molte persone, tra studenti, privati cittadini, Istituzioni Pubbliche, con l’intervento del Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti e del Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Roma, Daniele Diaco, della Diocesi di Tivoli, con Padre Sergio Martinez, francescano dell'Ordine dei Frati Minori, e personalità importanti che da anni portano avanti progetti a sostegno dell’ambiente, come Aynura Maye, moglie dell’Ambasciatore dell’Azerbaijan, Paolo Novi, del Convention Bureau di Roma e Lazio, e Bruna Antonelli, tra i promotori di Retake Roma.



«Road to green 2020 si propone come incubatore di idee per la salvaguardia e la tutela ambientale, mettendo in connessione figure diverse da ogni parte del mondo, utilizzando nuove tecnologie e strumenti all’avanguardia, per rendere la vita umana più sostenibile e garantire un futuro migliore alle prossime generazioni. – Ha commentato Barbara Molinario, Presidente di Road to green 2020, dando il via al dibattito – In ASA S.p.A. abbiamo trovato il partner ideale per questo evento, dato lo straordinario successo del lavoro portato avanti nella gestione dei rifiuti a Tivoli. Qui è stata realizzata una vera e propria rivoluzione culturale, facendo sì che oggi i cittadini siano più consapevoli, e sappiano gestire i propri rifiuti, differenziandoli e smaltendoli in modo adeguato». © RIPRODUZIONE RISERVATA