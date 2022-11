La Camera di Commercio di Roma promuove il “giovedì del cittadino”, un servizio di sportello potenziato e con orario prolungato

Da giovedì 17 novembre e per tutti i giovedì successivi, gli sportelli della Camera di Commercio di Roma resteranno aperti fino alle ore 18 per rispondere al meglio e in tempi brevi alle esigenze delle oltre 450mila imprese registrate e delle migliaia di cittadini interessati ai servizi camerali. Certificati e visure del Registro delle Imprese, rilascio CNS (Carta Nazionale dei Servizi)/firme digitali, visure protesti e certificazione con l’estero, sono solo alcuni dei servizi erogati su appuntamento.

E’ possibile, poi, richiedere l’attivazione del Cassetto digitale dell’imprenditore, ovvero il servizio offerto, gratuitamente, dalle Camere di Commercio ai cittadini imprenditori per accedere ai documenti ufficiali della propria azienda. Un potenziamento del servizio e un prolungamento di orario per andare incontro alle esigenze di migliaia di cittadini e imprese in questa fase economica complessa. Con questa iniziativa la Camera di Commercio di Roma inaugura “Il giovedì del cittadino che fa impresa”, ovvero un prolungamento della fascia pomeridiana dei servizi di sportello al pubblico nella sede di Viale dell’Oceano Indiano, 19. Per le modalità di erogazione dei servizi è necessario consultare il sito della Camera di Commercio

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 18:39

