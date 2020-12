La Boreale e Suor Paola insieme ​per il progetto “Distanziamento non a Natale”. Dall’8 al 22 dicembre attivata una raccolta di giocattoli e prodotti alimentari natalizi, da regalare alle famiglie meno fortunate. L’obiettivo dell’iniziativa è anche quello di ridurre il drammatico distanziamento morale che la pandemia sta imponendo.

Leggi anche > Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 7 dicembre: i dati alle 17. Tamponi in forte calo

La società Boreale DonOrione ASD, in collaborazione con la Associazione So.Spe. progetto Solidarietà e Speranza diretto da Suor Paola, dall’8 al 22 dicembre, sarà impegnata nel progetto “Distanziamento non a Natale” finalizzato a raccogliere giocattoli e prodotti alimentari natalizi, da regalare alle famiglie meno fortunate. La raccoltà sarà effettuata presso la segreteria del circolo Officine dello Sport a Roma in Via della Camilluccia, 120.



«In questo periodo, in cui il Covid ha limitato e condizionato la nostra vita e l’attività sportiva dei nostri ragazzi, siamo entusiasti di proporre l’iniziativa Distanziamento non a Natale - hanno dichiarato Leandro Leonardi, Alberto Loy e Luca Piattoli della società Boreale DonOrione ASD -. L’obiettivo dell’iniziativa non è solo quello di

aiutare le famiglie meno fortunate, ma di ridurre il distanziamento morale che la pandemia sta imponendo».



«Non dobbiamo perdere la speranza e, per un futuro migliore, dobbiamo aiutare chi sta meno bene di noi», ha dichiarato Suor Paola. Tutte le famiglie, lo staff ed i simpatizzanti della società di calcio Boreale DonOrione, sono stati invitati a donare giocattoli (nuovi o in buone condizioni) e generi alimentari natalizi (panettoni, pandori e torroni) che verranno consegnati alle case famiglia sostenute dall' Associazione So.Spe diretta da Suor Paola.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Dicembre 2020, 21:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA