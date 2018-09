Roma, a la Barbuta maxi-blitz nel campo rom contro i roghi tossici

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uncontro i veleni che da troppo tempo affliggono un intero quadrante die del comune di. Un centinaio di agenti della Polizia locale di Roma Capitale, ieri mattina, sono intervenuti aldellaper una vasta operazione contro vari reati ambientali, tra cui il traffico di rifiuti e i roghi tossici che, in queste zone, sono diventate una consuetudine molto pericolosa per la salute dei cittadini.I vigili urbani, giunti sul posto con 40 autopattuglie, sono intervenuti ponendo barriere e posti di blocco a breve distanza dall'ingresso del campo nomadi, vietando l'accesso al campo in auto anche ai residenti e consentendolo solo per questioni di reale e comprovata emergenza. Successivamente, all'interno del campo sono partitia tappeto su alcuni autoveicoli utilizzato per il trasporto di rifiuti tossici o nocivi e sui materiali presenti nella zona. Ildi ogni dimensione resterà in vigore anche nei prossimi giorni: saranno sempre gli uomini della Polizia locale di Roma Capitale a predisporre nuovi posti di blocco e controlli., comandante della, si è detto soddisfatto del blitz: «Abbiamo bloccato l'ingresso del campo a chi trasporta i rifiuti tossici e abbiamo sequestrato quelli già presenti nel campo. L'attività disposta dall'amministrazione comunale non si esaurisce con questa operazione, ma proseguirà anche nei prossimi giorni».I roghi del campo della, da diverso tempo, costituiscono non solo un problema per la salute dei residenti, ma le dense colonne di fumo nero a volte possono disturbare anche gli aerei in fase di atterraggio nel vicinoGiovan Battista Pastine di