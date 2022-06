L'ora del grande jazz: Anthony Braxton in scena. Note anche a Village Celimontana, poi arte, spettacoli e molto altro

Jazz, cantautorato, rock. La settimana culturale capitolina parte “ad alto volume”, con un ricco cartellone di concerti.

MUSICA. L’influenza di Coltrane, la musica dei nativi americani e molto altro: è ricco di rimandi ma personalissimo l’universo musicale di Anthony Braxton, riconosciuto come uno dei più importanti pensatori creativi degli ultimi cinquant’anni. Tra ritualità, improvvisazione, ricerca spirituale e indagine, il suo sound sarà protagonista, il 7 giugno, a Casa del Jazz. Braxton sarà sul palco con il suo Saxophone Quartet, con Ingrid Laubrock, James Fei e Chris Jonas.

Note in primo piano anche a Village Celimontana. Il 6 giugno, Greg & The Rockin’ Revenge: Claudio “Greg” Gregori proporrà brani rock anni degli anni Cinquanta, da Elvis Presley a Jerry Lee Lewis, da Billy Lee Riley a Carl Perkins e non solo. Nel programma della serata, infatti, sono previsti anche brani scritti da Greg. Il giorno seguente la scena sarà dedicata allo swing, da ascoltare e ballare. E l’8 giugno, Gianluca Guidi sarà protagonista di un omaggio a Sinatra e i grandi crooner, viaggio tra note e racconto.





Al Monk, il 7 giugno, si aprirà la diciottesima edizione di MojoFest, principale festival di african-american music di Roma, nonché uno dei primi tre a livello nazionale. Doppio concerto per la prima serata, con Archive Valley e, per la prima volta in Italia, Courtney Marie Andrews, musicista di Phoenix che con l’album Old Flowers ha ottenuto la nomination alla 63esima edizione dei Grammy Awards nella categoria Best Americana Album.

Il 7 giugno e nei giorni a seguire - fino al 19 - Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla, con la serie di concerti Dodici note - Tutti Su!, percorso attraverso i grandi successi dell’artista, che si esibisce qui per la prima volta.

Claudio Baglioni, foto scattate durante le prove

ARTE. Nell’area archeologica, dal 7 giugno pure la mostra personale Idee di pietra. Giuseppe Penone a Caracalla. «Respirare è scultura come un’impronta digitale è un’immagine pittorica», afferma l’artista, le cui opere dialogano fortemente con lo spazio.

TEATRO. Al Teatro Villa Pamphilj, il 7 giugno, con il laboratorio Master Verde, condotto da Valeriano Solfiti, che coinvolge ragazzi e ragazze dai sedici anni in su, “Piccoli frammenti di due giovani innamorati”, ispirato a Giulietta e Romeo ma portati nella nostra quotidianità.

EVENTI. Stessa data, presso WeGil, per Lazio Prezioso, evento dedicato ai vini del Lazio, organizzato da Cucina & Vini in collaborazione con Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio. Giunta alla quarta edizione, la manifestazione vedrà partecipare più aziende laziali, ognuna con i propri prodotti di eccellenza. Ad accompagnare i vini, salumi, formaggi e altre prelibatezze tipiche regionali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 07:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA