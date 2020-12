L'emergenza covid si combatte anche a tavola. La ricetta di Verso: buona cucina e massima sicurezza

Un compleanno in piena emergenza covid. Con lo stesso entusiamo e la sfida per affrontare il futuro al meglio. Un'organizzazione per combattere il virus praticamente perfetta e la soddisfazione dei clienti che aiutano a superare questo periodo di difficoltà al meglio. L’enoteca Verso spegne tre candeline. A dargli forma e anima, tre anni fa, è stato Giorgio Mansueti, proprietario di questo Wine Bar nel quartiere romano di San Giovanni, insieme alla moglie Marina Mazza. Un luogo diventato ormai punto di riferimento a Roma per l’importante progetto di unire una vasta scelta di etichette di livello ad una cucina semplice, tradizionalista ma ricercata.

"Non necessariamente bisogna essere intenditori di vino per apprezzare il tempo che si passa con noi da Enoteca Verso - spiegano i proprietari - tra le 900 etichette che si possono ammirare all’interno di questa piccola, ma confortevole Enoteca dallo stile industriale e allo stesso tempo elegante, tra mattoncini a vivo sulle pareti, bottigliere in ferro battuto e tavoli di legno con sedute confortevoli in pelle. Tutto richiama alla convivialità e al senso della piacevolezza nel concedersi un po' di tempo in relax o anche per lavorare in un ambiente diverso. Ti accorgi subito di quello che sarà la permanenza perché ad accoglierti c’è un lungo bancone in legno grezzo, testimone di chiacchierate con i nostri sommelier, dove si svolge gran parte del lavoro della mescita e, perché no, anche nel farsi tentare dal nostro Chef Fulvio Penta che, con la sua cucina a vista appena dietro, incuriosisce gli ospiti con i suoi attenti impiattamenti della buona cucina romana rivisitata in chiave moderna. Se ti sei trovato bene da subito, non puoi non fare caso al bellissimo arco che introduce nella sala dove trascorrere un buon pasto o semplicemente un bicchiere in compagnia, avvolto da lampade soffuse che danno calore e familiarità. Inoltre scendendo i gradini, si accede alla sala inferiore, piccola ma accogliente, adatta a cene di degustazione con i produttori presenti tra le nostre migliori etichette o anche per un evento speciale. Infine la presenza di un dehors esterno, risulta essere il piacevole completamento che dà la possibilità di godere del tempo all’aria aperta con la complicità del clima sempre mite che la nostra città offre".

Il covid vi ha messo in difficoltà? "Saremmo ipocriti a dire di no ma abbiamo messo a punto un servizio organizzativo che aiuta anche i clienti a star bene". In effetti non ci sono tavoli vuoti ma con apposite accortezze si è scelto di mettere tutti in massima sicurezza. A dirigire le operazioni ci pensa la direttrice Silvia Cruciani: "La nostra soddisfazione è vedere le persone che sono tranquille, mangiano e bevono bene. Da tre anni è il nostro obiettivo. E la sfida è crescere ancora"

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 11:17

