L'assessore Lemmetti sfoggia la t-shirt dei Metallica durante la visita ufficiale, sui social scoppia la polemica

Londra e Roma, capitali che hanno già avviato un dialogo, intendono proseguire il loro percorso di amicizia e collaborazione reciproca. Ieri Luca Bergamo e Gianni Lemmetti hanno incontrato il rappresentante speciale di Londra preso l’Unione Europea, Jeremy Browne. pic.twitter.com/4UxZn7TAcL — Roma (@Roma) 26 luglio 2018

Unadecisamente sui generis quella dell’che non è certo passata inosservata. In occasione dell'incontro con il rappresentante speciale di Londra presso l’Unione Europea, Jeremy Browne, insieme al vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo, Lemmetti ha sfoggiato una t-shirt dei Metallica.Lo spirito rock certo non può essere imprigionato sotto una giacca e una cravatta, ma la scelta stilistica dell'assessore non è piaciuta molto ai romani che hanno lo hanno travolto con le polemiche. L'account ufficiale di Roma Capitale ha twittato foto dell'incontro in cui l'assessore Lemmetti indossa la maglietta "Metallica And justice for all..." che è stata considerata inappropriata dai molti utenti . Certo non è la prima volta che Lemmetti si presenta con un abbigliamento non certo adeguato.In un'immagine venne immortalato con una maglietta che porta una celebre citazione del film Pulp Fiction, in un'altra occasione con la scritta “Vi stacaho sur petto”.