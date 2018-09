Sigilli al Kukus bar: la discoteca abusiva incubo dei residenti

Sigilli al “Kukus Bar”. Locale regolarmente autorizzato solo per la somministrazione di alimenti e bevande, divenuto però una vera e propria discoteca abusiva, con tanto di dj, addetti alle public relations ed alla selezione all’ingresso dove venivano organizzate feste fino a tarda mattinata divenendo così…l’incubo dei residenti.



Gli avventori infatti si intrattenevano fuori dal locale dando luogo a episodi di malcostume oltre che, in alcuni casi, di vera e propria violazione di norme del codice penale mettendo a rischio la propria incolumità e la sicurezza pubblica. Fino a qualche giorno fa, quando gli investigatori entrati per dei controlli hanno accertato gravi irregolarità tra cui la mancanza dei relativi titoli autorizzativi denunciando in stato di libertà gli organizzatori.

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..