Di corsa contro il tumore: Komen Race for the Cure, i giorni della lotta e della speranza

di Lorena Loiacono

L’inconfondibile maglietta rosa indosso e tanta energia per correre nelle strade di Roma: tutto pronto per lo start alla corsa di 5 km della 19esima edizione della. Il tracciato che, dal 2000, ogni anno attraversa Roma ed ha sempre la stessa meta: la lotta contro il tumore al seno, portata avanti dall’associazioneDa ieri ha preso il via anche il, allestito in un’area di 18mila metri quadri al, per quattro giorni di eventi, prevenzione e visite gratuite., media partner dell’iniziativa, seguirà da vicino tutte le iniziative messe in campo dagli specialisti per incoraggiare l’adozione di stili di vita sani anche tramite sessioni pratiche di sport, fitness, yoga e qi-gong, meditazione, corretta alimentazione e pet therapy.Un Villaggio a cielo aperto che, dalle 10 alle 20, accoglierà tante donne ma non solo. Un’area a parte è dedicata i bambini e alla prevenzione anche nel loro tenera età. La kermesse terminerà domenica quando oltre 70mila partecipanti correranno la gara per 5 km, sia competitiva sia amatoriale, o la passeggiata di 2 km: i percorsi partiranno da via Petroselli e si snoderanno nelle vie del centro di Roma.Tra i partecipanti anche la sindaca Raggi e il presidente della Regione Zingaretti. Quest’anno, tra le novità, in concomitanza con i quattro giorni di Villaggio tutti coloro che si sono iscritti alla maratona, già oltre 70mila persone, potranno visitare gratuitamente i musei, monumenti e parchi archeologici statali da oggi fino a domenica. Nella convenzione sono compresi anche i luoghi della cultura statali della città di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019.Alle 10 lo start alla corsa: si parte dalla Bocca della verità in direzione via Petroselli per attraver-sare via del Teatro di Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e via Cavour, piazza del Colosseo, via delle Terme di Caracalla, via Baccelli e arrivo per le 14 in piazza di Porta Capena. La passeggiata di 2 km devierà invece da piazza del Colosseo verso via Vibenna