Kluivert guida contromano in via del Corso: prima la multa, poi la beffa

Forse sarà stato tradito dalla complicata viabilità del centro storico. O forse non gli andava di lasciare l'auto troppo lontano dal Roma Store di via del Corso. Fatto sta che Justin Kluivert, ieri pomeriggio è stato pizzicato in fuorigioco. Non dal guardalinee o dal Var, ma da due agenti della polizia che l'hanno visto effettuare una manovra vietata in via dei Pontefici, a ridosso di una delle isole pedonali più blindate del cuore di Roma, via del Corso appunto. E per lui è scattata una multa da 150 euro.



Lui, Kluivert, dopo le scuse alla pattuglia ha firmato il verbale e si è diretto a piedi nello Store. Ed ecco che scattata anche la beffa: «Signor Kluivert, se parcheggia lì dobbiamo fare un'altra multa per sosta in area pedonale...», ha intimato il poliziotto. A quel punto è arrivato un accompagnatore della Società che ha portato al sicuro il Suv dalle multe. Ultimo aggiornamento: 13:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA