Kevin Anderson for Africa: il numero 8 al mondo domenica 13 maggio al Play Pisana di Max Giusti

La Onlus Tennis for Africa, con la collaborazione del Play Pisana, promuove l'evento benefico Kevin Anderson for Africa, iniziativa finalizzata alla promozione dei Corridoi Umanitari realizzati dalla Comunità di Sant'Egidio a favore dei rifugiati provenienti dalla Siria, Libano e Libia Presso i campi del PLAY PISANA, il circolo sportivo polifunzionale nel cuore di Roma fondato da Max Giusti con il team di Spazio Novecento, in Via dei Matteini 35, domenica 13 maggio a partire dalle 11.30, i ragazzi delle scuole tennis potranno scambiare qualche palla con il top player sudafricano, attualmente 8° giocatore al mondo. Kevin potrà essere intervistato dai giovani delle scuole tennis e raccontare i retroscena ed i segreti che lo hanno portato al top della classifica mondiale.Kevin Andesron è ambasciatore di Tennis for Africa dal 2016. Nel 2017 è stato promotore dei tennis camp realizzati in Italia a favore dei giovani ragazzi della Tanzania. Molto sensibile sul sociale, Kevin ha aderito senza esitare a questa iniziativa per essere portavoce del progetto sui Corridoi Umanitari e del progetto scuola integrato.Corridoi Umanitari e la scuola di lingua e cultura italiana della Comunità di Sant'EgidioI corridoi umanitari nascono da un progetto-pilota, realizzato dalla Comunità di Sant’Egidio con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e la Tavola Valdese, completamente autofinanziato. Ha come principali obiettivi evitare i viaggi con i barconi nel Mediterraneo, che hanno già provocato un numero altissimo di morti, tra cui molti bambini; impedire lo sfruttamento dei trafficanti di uomini che fanno affari con chi fugge dalle guerre; concedere a persone in "condizioni di vulnerabilità" un ingresso legale sul territorio italiano con visto umanitario e la possibilità di presentare successivamente domanda di asilo.Ai corridoi umanitari è integrata la scuola di lingua e cultura italiana della Comunità di Sant’Egidio, uno strumento di inclusione per coloro che giungono in Italia e vogliono inserirsi nella nostra società. Dal 1982, ogni anno circa 7.000 persone (3.000 solo a Roma) appartenenti a 100 nazionalità differenti, si iscrivono in varie città italiane, per acquisire lo strumento linguistico a vari livelli, chiave di una reale prospettiva di integrazione. La scuola è totalmente gratuita ed offre anche corsi per diventare mediatori culturali.Come aderire all'evento Kevin Anderson for AfricaL'iniziativa è aperta a tutti i ragazzi di età compresa tra i 6 e 12 anni. Provenienti da qualsiasi circolo. Per partecipare occorre contattare la segreteria del Play Pisana Tel 06 6446 635Raccolta fondiDurante l'iniziativa sarà possibile fare donazioni per il progettoTest day con racchette DunlopRaccolta fondi destinati al progetto scuola di lingua e cultura italiana per i rifugiati provenienti dai Corridoi Umanitari di Sant'EgidioIniziativa aperta a tutti previa iscrizione alla segreteria del Play Pisana: Tel. 06 6446635