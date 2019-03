Keanu Reeves, shopping a Roma e selfie con le commesse

Shopping romano per due grandi attori di Hollywood. Il primo ad essere avvistato in zona Flaminio è stato l’affascinante Keanu Reeves che si è fermato in un famoso negozio di cartoleria per comprare matite giganti e articoli di belle arti, come hanno rivelato le due commesse che non hanno perso la ghiotta occasione di immortalare il fortunato incontro con un selfie. Ultimamente l’artista canadese si vede spesso nella Città Eterna anche perché qui risiede la sorella malata. Il protagonista di Matrix ha, però, già salutato la Capitale non prima di concedersi degli scatti anche con le hostess dell’Aeroporto.



Si ferma ancora alcuni giorni, invece, Dolph Lundgren, meglio conosciuto come Ivan Drago. Accompagnato dalla fidanzata Jenny, l’attore è stato accompagnato per le vie del Centro dall’amica romana, Tiziana Rocca. Approfittando della giornata di sole, hanno fatto una passeggiata per le vie dello shopping - dove il protagonista di Rocky IV e Creed 2 ha acquistato un paio di scarpe di un noto marchio made in Italy- poi si è fermato a mangiare in un notolocale a piazza del Popolo. Specialità della casa ad un tavolo riservato all’interno: troppi i fan che hanno voluto testimoniare l’affetto verso l’attore scattando selfie pronunciando l’indimenticabile “Ti spiezzo in due”. Ultimo aggiornamento: 12:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA