Jupiter, il famoso astrologo Rai nel mirino dei ricattatori: scattano le denunce

La serenità e la tranquillità di un famoso personaggio televisivo è sconvolta da un giallo. Manifesti e volantini che lo infangano e lo minacciano. Telefonate anonime con richieste di denaro ed in ultimo il muro adiacente alla sede Rai di via Teulada, tappezzato di fogli con la sua foto e l'accusa di aver abusato 30 anni fa di una ragazzina residente in Puglia. Bersaglio della mano anonima che lo sta perseguitando, il famosissimo astrologo di Rai Uno Pellegrino Liuzzi conosciuto dal grande pubblico con il nome d’arte di “Jupiter”. Nel pomeriggio, per l’astrologo cinquantacinquenne sono dovuti intervenire i carabinieri della compagnia Trionfale allertati dallo stesso Jupiter, per sequestrare alcuni volantini appiccicati su una centralina telefonica di via Gomenizza.



Stesso copione di sempre, come si legge nell’ennesima denuncia presentata dal collaboratore Rai. Nella notte qualcuno, sfidando le potenti telecamere di Videosorveglianza della televisione di Stato, ha affisso di nuovo altri manifesti. Già nel mese di dicembre nel paese di Conversano, luogo di nascita di Pellegrino Liuzzi, erano apparsi gli stessi manifesti che lo accusavano di aver commesso il reato infamante insieme ad altre due persone. Accanto alle loro foto, la mano anonima aveva messo anche le fotografie di tre macchine che secondo la presunta vittima erano all’epoca dei fatti in uso ai tre uomini. «Temo per l’incolumità mia e dei miei familiari. Sono vittima di minacce ed estorsioni da parte di persone che sicuramente non hanno scrupoli - ha raccontato a Leggo , l’astrologo. Questi vili atti mi coprono di fango e fanno riferimento a fatti mai accaduti». I carabinieri hanno acquisito le immagini per dare un nome al misterioso personaggio che ha reso infernale la vita di Jupiter. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 23:00

