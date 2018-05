Josh Brolin e Ryan Reynolds, il buono e il cattivo dei Deadpool 2, tra i fan al Colosseo

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cattivo, anzi cattivissimo:raddoppia il ruolo di villain nei cinecomics. Dopo aver interpretato Thanos in, attualmente in sala, sta per sorprendere nel ruolo di Cable, nemesi del protagonistain, al cinema dal 15 maggio.Per festeggiare l'uscita del blockbuster irriverente si è concesso un weekend romano a dir poco singolare: sabato ha danzato durante la semifinale di Ballando con le stelle, mentre ieri ha fatto un selfie davanti alcon i cosplayer della saga in sella ad una. Subito dopo, con il collega, ha invitato a pranzo la stampa alla Taverna degli amici nel cuore della Capitale. Al gruppetto si è aggiunto anche, che ha intrattenuto il cast hollywoodiano con aneddoti di vita familiare, mentre davanti ad una combo amatriciana/cacio e pepe Brolin si è raccontato con autoironia.«Stavolta ne ero intimidito perché ero circondato da colleghi con tempi comici pazzeschi, a partire da Ryan Reynolds che mi ha dato una mano enorme ad entrare nell'atmosfera irriverente di Deadpool».«Assolutamente no. Ammettiamolo: io sono nato con questa faccia e quindi mi scelgono spesso per ruoli da cattivo, ma oramai ci sono abituato. Cable mi ricorda più i toni di Men in black 3 di quelli di Jonah Hex, che a dirla tutto non ha poi funzionato tanto. Ma comunque in punto di morte vorrei guardare indietro alla mia carriera con la gioia di aver suonato tasti diversi dell'animo umano».«È un caso: scelgo i progetti solo se hanno una buona storia e non importa che siano indie o blockbuster. Mi permettono di sperimentare esperienze al limite, ma senza pagarne le conseguenze, come accade ad esempio con la droga».«Un grandissimo divertimento: Benicio Del Toro si ammazzava dalle risate e mi prendeva in giro quando ero un po' spiazzato dalle direttive di Sollima, che per inciso è un professionista incredibile a cui auguro una carriera splendida».«Conosco questa città da quando avevo 18 anni e sono arrivato per la prima volta in Italia da turista. Poi ci sono tornato moltissime volte con mia moglie perché siamo entrambi molto legati a questa terra favolosa e ai suoi sapori incredibili».«No, all'epoca mi perdevo nei racconti di fantascienza di Ray Bradbury. Che scoperta sconvolgente quando ho capito il vero potere della fantasia».«Per me lavorare tra i supereroi non ha a che fare con la spettacolarità degli effetti speciali, mi ci sono avvicinato come se fosse una produzione del Lower East Side degli Anni Settanta cercando di rappresentare questi personaggi a tutto tondo. E chi critica queste performance dicendo che non è vera recitazione non ha capito nulla del valore inestimabile di questi mondi, metafore potentissime della nostra umanità».