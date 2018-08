Joan Baez, la regina del folk alle Terme di Caracalla

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ultimi concerti per. La cantautrice statunitense che aveva già comunicato di volere fare un tour di addio con conseguente ritiro dalle scene, è in Italia per alcune date, prima di intraprendere il giro per l’Europa. Il 6 agosto sarà aalle, poi Udine (8 agosto) e Bra (9 agosto).«Non vedo l'ora di essere in tour con un bellissimo nuovo album di cui sono davvero orgogliosa. Accolgo con piacere l'opportunità di condividere questa nuova emozione con i miei fan storici e il pubblico di tutto il mondo», aveva detto. L'album è "Whistle Down The Wind", uscito quest'anno e vincitore di 3 Grammy Award. Registrato in soli dieci giorni a Los Angeles, vanta della produzione di Joe Henry: «Era una volontà di entrambi poter creare un album insieme. - aveva raccontao Baez - Come previsto, è stato un gioco da ragazzi. Entrambi lavoriamo velocemente e musicalmente siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Mi trovo al meglio con musicisti che sono disposti quanto me a mettersi in gioco e lui ha radunato un gruppo che ha fatto proprio questo. Significa creare ogni canzone da zero». Nel disco, collaborazioni con Lisa Hannigan, Allen Touissant, Elvis Costello, Solomon Burke, Ani DiFranco…) con interpretazioni di brani scritti da Tom Waits, Josh Ritter, Anohni, Joe Henry, Eliza Gilkyson, Mary Chapin Carpenter, Tim Eriksen.La Baez per oltre 50 anni è stata nota anche per il suo attivismo per i diritti civili e non solo. La prima linea con Martin Luther King, la collaborazione che ha portato Bob Dylan alle scene musicali, con Vaclav Havel a combattere per la Repubblica Ceca, con Cesar Chavez, ha organizzato la resistenza alla guerra del Vietnam, ha sostenuto le Dixie Chicks per il loro coraggio di protestare contro la guerra in Iraq, è salita sul palco con il vecchio amico Nelson Mandela all'Hyde Park di Londra mentre il mondo festeggiava il suo 90esimo compleanno e, più recentemente, ha protestato per la costruzione in Dakota dell’oleodotto nella riserva Sioux di Standing Rock.E tanti i riconoscimenti. Dal Lifetime Achievement Award della Recording Academy e il premio Ambassador of Conscience di Amnesty International.