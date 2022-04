Jacopo Proietti, morto a 23 anni sul treno a Roma: disposta l'autopsia

Jacopo Proietti, disposta l'autopsia per stabilire le cause della morte del 23enne. Il giovane, residente a Velletri, è morto nel pomeriggio di sabato scorso a Roma, a bordo di un treno regionale, in quel momento in transito nella stazione Tuscolana.

Stando alle testimonianze degli altri passeggeri, Jacopo sarebbe stato colto all'improvviso da un malore mentre sedeva al proprio posto. I soccorsi si erano rivelati vani e ora si cerca di dare una risposta a una tragedia che ha sconvolto diverse comunità. Jacopo Proietti studiava alla Lumsa di Roma, era residente a Velletri ma originario della provincia di Latina. Il padre, Aristide, è infatti presidente del Monumento naturale del lago di Giulianello ed è molto conosciuto e apprezzato nella comunità di Cori e Giulianello. «Ci stringiamo al grande dolore di Aristide Proietti, un dolore che colpisce tutti noi», ha dichiarato Mauro De Lilli, primo cittadini di Cori.

