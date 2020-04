Jacopo, la baby star che suona sui tetti di piazza Navona "Farò un concerto pure dal Campidoglio"

Le note di “C’era una volta in America” di Ennio Morricone hanno riecheggiato ben oltre piazza Navona. Certo, il quasi 19enne Jacopo Mastrangelo proprio non immaginava che quel suo concerto di chitarra elettrica tra i tetti diventasse un must planetario: 40 milioni di visualizzazioni in Rete, roba da far accapponare la pelle. «Lo so - ha detto l’aspirante maturando ai microfoni di “Radio 2 Social Club” di Radio Rai -. L’ho capito quando la sindaca Raggi mi ha invitato a suonare dal Campidoglio». Così il repertorio si è allargato: Pino Daniele e, ieri, “Nuovo cinema Paradiso”. (M.Fab.) Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 08:42

