J-Ax, incidente con il quad sulla spiaggia di Ostia: ecco cosa è successo

Ultimo aggiornamento: 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come riportail noto rapper italiano ha rischiato di farsi molto male per girare il video del suo nuovo brano musicale.si è ribaltato con il quad che guidava per esigenze di set sulla spiaggia dello stabilimento V-Lounge Beach del famoso lido romano. L'incidente è ripreso nel video qui pubblicato.ha rimediato solo un brutto spavento. Le riprese del video sono così proseguite senza altri problemi.