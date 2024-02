Italo Gatti, morto il maestro in pensione scomparso da 3 mesi: il corpo trovato mummificato dopo l'appello a Chi l'ha visto

di Redazione web

Scoperta choc nel cuore di Roma. Era scomparso da circa tre mesi. Il corpo mummificato di un maestro in pensione, Italo Gatti è stato trovato in un appartamento all'Alberone. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco che sono entrati nell'abitazione dopo l'appello della trasmissione "Chi l'ha visto" e dei condomini che non lo vedevano da mesi.

L'appello dei condomini

I condomini avevano parlato della scomparsa dell'uomo all'amministratore, segnalando una finestra sempre aperta e la cassetta delle lettere stracolme. E quest'ultimo, a novembre, aveva presentato una denuncia di scomparsa.

Trovato il corpo mummificato di Italo Gatti. Vigili del Fuoco entrati nella casa di Roma, zona Alberone, dopo appello a #chilhavisto dei vicini che non vedevano da mesi il maestro in pensione, segnalando finestra aperta e buca delle lettere stracolma.



→https://t.co/mjQSw7kx9N pic.twitter.com/fJ7ohekxqM — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 2, 2024

L'intervento di Chi l'ha visto

Della vicenda si è occupato "Chi l'ha visto" nella puntata di mercoledì scorso e venerdì 2 febbraio i vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione, trovando il corpo dell'uomo.

La pensione non ritirata

La pensione dell'uomo a Gatti veniva regolarmente accreditata ma non ritirata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Febbraio 2024, 20:40

