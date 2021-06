Roma, sale la febbre azzurra: venditori di bandiere e trombe lungo le strade FOTO

Non saranno ancora notti di festa come a Italia '90, ma a Roma (e non solo) sale la febbre azzurra in vista della seconda partita di stasera all'Europeo contro la Svizzera all'Olimpico. Tutti pronti a sognare ed esultare ancora per i gol di Ciro Immobile, per le magie di Insigne e le giocate di Jorginho.

In varie zone della Capitale nelle ultime ore sono comparse bancarelle lungo le strade con venditori di bandiere tricolori, maglie e sciarpe degli azzurri e trombe. Un autentico boom di banchetti.

Nella speranza che anche oggi Chiellini e compagni regalino spettacolo e gol contro la Svizzera. Una vittoria vorrebbe dire ipotecare il passaggio agli ottavi di finale per la Nazionale di Mancini. I tifosi sono già entusiasti dopo la vittoria contro la Turchia e oggi all'Olimpico è atteso un grandissimo tifo: una Nazione intera si aspetta un'altra prestazione coi fiocchi. Su tante terrazze e balconi sono già comparsi parecchi tricolori. Ecco perchè i venditori, spesso abusivi di gadget calcistici, non si sono fatti pregare spuntando come funghi in giro per Roma.

