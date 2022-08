Itaca 20.22, tutto pronto a Formello per la quinta edizione: da Salvini a Tajani e Giulia Bongiorno, ecco chi ci sarà

Tutto pronto a Formello per il via a Itaca 20.22, il viaggio tra le idee giunto alla sua quinta edizione, promossa dall’associazione Itaca2.0, il cui hashtag ufficiale è #IoSonoUlisse. A fare gli onori di casa il sindaco di Formello Gian Filippo Santi, il presidente dell’associazione Itaca 2.0 Gianni Sammarco, e il vice presidente del Consiglio Regionale del Lazio Giuseppe Emanuele Cangemi.



Si parte venerdì 9 settembre con l’intervento del segretario federale della Lega, Matteo Salvini, che sarà intervistato dal direttore di Leggo Davide Desario. Ricco il programma della manifestazione, con focus che affronteranno temi di attualità come il femminicidio, il lavoro, la sanità, i giovani, la scuola, l’economia sociale, l’empowerment femminile, il cinema e il teatro.





Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA