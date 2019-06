Isola del Cinema, dal Tevere un occhio sul mondo: il meglio dei film italiani ed internazionali sotto le stelle

Ci saranno Matteo Rovere - il 20 giugno con Il primo re, racconto epico della fondazione di Roma - e molti altri ospiti tra cui Massimiliano Bruno, Valeria Golino e Giovanni Veronesi all’Isola del cinema, la rassegna estiva che da 25 anni porta sull’Isola Tiberina i film italiani e internazionali della stagione appena conclusa.



Quest’anno, nel cartellone di oltre ottanta serate - da giovedì al primo settembre - l’attenzione sarà forte su innovazione, ambiente e turismo declinati sul grande schermo. Si inaugurano infatti la Sala VR, per fare l’esperienza del cinema immersivo con il mediometraggio in Realtà Virtuale su Leonardo da Vinci, nel cinquecentenario della morte, e le visite guidate attraverso la storia e i misteri dell’Isola Tiberina.



Sul fronte ambientale, l’Arena Groupama ospiterà in anteprima romana Anthropocene L’Epoca Umana, documentario canadese che descrive l’impatto dell’uomo sul pianeta. Nella sezione Nuovo Cinema Italiano gareggeranno quest’anno In viaggio con Adele, Sulla mia pelle, Ride, Domani è un altro giorno, Croce e delizia ed Euforia, mentre l’Isola Mondo proporrà i Canada Days (30 giugno, 1, 2 luglio), una serata dedicata al cinema israeliano il 3 luglio, l’appuntamento con la cultura giapponese il 4 luglio, l’Australian Focus dal 9 all’11, le due serate indiane il 12 e 13, con il River to Tiber, la Malaysian Night il 20. E poi ancora il cinema delle Filippine (1° agosto), la Romania (il 12) e Cuba (18,19, 20 e 21).



Hanno uno spazio speciale sull’isola anche il cinema documentario, con 12 film tra cui Iuventa di Michele Cinque, sull’impresa in mare di una Ong tedesca, il bellissimo Selfie di Agostino Ferrente, La strada dei Samouni di Stefano Savona e Manifesto di Julian Rosefeldt, e le visioni femminili di European Women Filmaker: sei film d’autore preceduti da un corto d’animazione a partire dal 17 luglio. Si tratta di Female Pleasure di Barbara Miller, Ondes de Choc – Journal de ma Tête di Ursula Meier, Le vent tourne di Bettina Oeberli, Blue my Mind di Lisa Brühlman, il documentario di animazione Chris the Swiss di Anja Kofmel, il corto Airport di Michaela Müller. Accanto ai percorsi cinematografici, il festival proporrà esperienze legate all’arte, alla poesia, alla letteratura, alla musica (con serate jazz) e alla fotografia.

