Iscrizioni al via, tecnologia e stage per accaparrarsi iscritti

Nuovi percorsi di studio, che partono dalla scuola media e puntano dritto all’innovazione: ecco la scuola di domani, tra fondi del Pnrr e riforme scolastiche. Tempo di scelte per le famiglie che fino al 10 febbraio prossimo potranno presentare la domanda di iscrizione per l’anno 2024-2025 alle prime classi elementari, medie e superiori. La scelta è ampia: anche le scuole di primo grado infatti stanno cambiando volto puntando sulla digitalizzazione con i dispositivi informatici, acquistati con i bandi del Pnrr: l’istituto comprensivo Giuseppe Bagnera, in zona Marconi, propone ad esempio il tempo prolungato alla scuola media per il potenziamento dell’informatica. «I ragazzi, che resteranno quindi a scuola per 37 ore settimanali invece di 30 - spiega la dirigente Agata Petruccelli - approfondiranno l’informatica applicata all’italiano e alla matematica. Abbiamo un digital board monitor in tutte le classi e un’aula immersiva: avvieremo una sperimentazione informatica con un’attenta formazione per i nostri alunni». La didattica tradizionale, quindi, ora può accompagnarsi alla digitalizzazione per una scuola che guarda realmente al futuro: «Oggi - spiega infatti Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Roma - gli studenti devono avere padronanza della lingua italiana e conoscere l’informatica allo stesso tempo: non deve esserci alcuna contrapposizione.

Alle superiori la rivoluzione riguarda la novità del 4+2 nella filiera tecnico professionale: diploma in 4 anni e poi specializzazione di due anni. A Roma hanno aderito gli istituti professionali Gioberti, Tognazzi e Artusi per l’alberghiero. Tra i tecnici ci sono l’Einaudi per grafica e comunicazione e l’agrario Garibaldi. Aderisce anche il polo tecnico professionale Galileo Galilei con informatica, trasporti e logistica e con il Faraday e il Salvini sempre per informatica, il Confalonieri-De chirico e il Carlo Urbani per grafica e il Marconi e il Fermi - Gadda per meccanica e meccatronica. Ci sono anche gli istituti paritari come l’alberghiero Elis e il tecnico Aniene per il turismo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 06:00

