Avvocata romana morta dopo aver ingerito nitrito di sodio, ipotesi istigazione al suicidio per Isabella Settanni. Sentito il compagno

La morte di Isabella Settanni, avvocata civilista di 52 anni originaria di Roma, deceduta dopo aver ingerito nitrito di sodio, resta oggetto di indagine per i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro. La donna è deceduta nella sua casa di Villetta Barrea dopo aver inviato un messaggio a una collega in cui diceva di non sentirsi bene. Il compagno della donna, un uomo di 65 anni anche lui di Roma, sarà nuovamente interrogato per cercare ulteriori dettagli che possano chiarire le circostanze del decesso.

Il compagno

Il convivente non era presente al momento del tragico evento. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti riportate dal Messaggero, l'uomo è arrivato subito dopo e ha indicato alle forze dell'ordine un ingresso secondario per accedere all'abitazione, situata in un ex agriturismo. Finora, le indagini suggeriscono che il compagno non fosse a conoscenza della presenza del nitrito di sodio nella casa. Comunemente utilizzato nell'industria alimentare per la conservazione degli insaccati, non si esclude che Isabella possa averlo acquistato in un negozio di carni, ma le indagini esplorano tutte le possibilità riguardanti la provenienza della sostanza.

Il messaggio alla collega

Anche la collega e amica di Isabella, che aveva ricevuto un messaggio preoccupante dalla vittima, sarà riascoltata.

Le indagini

Sul corpo della 52enne verrà effettuata l'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Sulmona, che ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio. La vita professionale e personale di Isabella Settanni, professionista rispettata e stimata, è ora sotto esame alla ricerca di indizi che possano chiarire quanto accaduto. Le indagini si concentrano anche sull'ambiente lavorativo e sulla storia clinica di Isabella, con il coinvolgimento del suo medico di famiglia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 13:44

