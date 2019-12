Irene Ferri, parapiglia all'edicola: arriva l'ambulanza, portata all'ospedale

Irene Ferri , parapiglia all'edicola a Roma: arriva l'ambulanza, portata all'ospedale

. Una parola tira l'altra, fino a quando non si è passati alle mani. Un piccolo parapiglia che ha coinvolto l'Irene Ferri e un'a piazza Risorgimento, a Roma . L'alterco, rivela Il Messaggero in un articolo a firma di Marco De Risi, si è registrato ieri mattina davanti ad una decina di persone: chi era all'interno del negozio, chi si trovava a camminare su quel tratto della piazza. L'attrice e la commerciante hanno avuto un botta e risposta poi si sono spintonate. Soprattutto si è trattato, appunto, di spintoni che però sono stati notati dai presenti.Per qualche secondo le due donne hanno perso il controllo. A testimoniare che si è trattato di un episodio comunque di violenza c'è l'intervento dei soccorsi: sia della polizia, che di un'ambulanza. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato le donne ancora scosse e l'attrice era seduta e dolorante lamentando di essere stata picchiata. A quel punto è arrivata un'ambulanza. Il personale di bordo ha subito soccorso l'attrice e l'edicolante. La persona che è sembrata avere conseguenze peggiori è stata proprio Irene Ferri.L'I medici hannoed hanno riscontrato che lo stato di salute era buono. Solo un po' di spavento e una leggera ecchimosi al volto. È stata dimessa poco dopo con qualche giorno prognosi. Sembra che il litigio fra edicolante e attrice sia stato causato da una serie di malintesi. La commerciante, a dire dell'attrice, si sarebbe comportata male nel servirla. In modo lento e senza rispettare la fila. Ora starà alla polizia indagare sui motivi della lite per capire eventuali responsabilità. Sono gli agenti del commissariato Borgo ad interessarsi del fatto. Va premesso che senza la denuncia di una delle litiganti il procedimento verrà archiviato. Infatti è necessario almeno una querela della presunta parte lesa. Gli agenti comunque hanno identificato anche qualche testimone e nei prossimi giorni sarà sentita la loro versione dei fatti. Irene Ferri è un'attrice che lavora sia nel campo teatrale, dei film e delle fiction. Numerosissimi i suoi ruoli in fiction televisive come ad esempio Provaci ancora prof o come l'ultima Pezzi unici, ma anche in tanti film. Famosa la recente piece teatrale La Camera Azzurra. Rintracciata in serata l'attrice ha commentato: «Eviterei di parlare di questa spiacevole vicenda, lasciamo stare».