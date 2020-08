Tragedia a Prati Fiscali, uomo travolto e ucciso da un'auto, alla guida un 32enne

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Agosto 2020, 09:44

Un uomo è morto dopo essere stato investito in via deia Roma. È successo ieri sera, intorno alle 21, all'altezza di largo Valtournanche dove un 32enne, a bordo di una Toyota IQ, hal'uomo, privo di documenti. Sul posto sono intervenute le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Ora sono in corso le indagini per risalire all'identità della vittima e per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.