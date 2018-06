Grave incidente nella notte. Un ragazzo di 19 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada all'altezza di piazza Trilussa, a Trastevere, nel centro di Roma. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Alla guida della macchina una donna di 47 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale.

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:05