Roma-CSKA Mosca, tifosi giallorossi aggrediscono con calci e bastoni due supporter russi

Dopo la scuola di Passoscuro, nel comune di Fiumicino questa mattina è stata chiusa, e lo sarà per due giorni, la sede centrale della scuola della zona del Granaretto, nel nord del comune, per la segnalazione di presenza di topi. In corso le verifiche per la derattizzazione. È arrivata sul posto la ditta che si occuperà della derattizzazione.«Questa mattina intorno alle 7.45 - spiega l'assessore alla Scuola, Paolo Calicchio - sono stato avvisato dal dirigente scolastico della scuola di Granaretto della sua decisione di chiudere l'istituto a seguito della presenza di alcuni topi all'interno. Il dirigente ha agito nel pieno delle sue competenze e in via precauzionale - continua Calicchio -. Appena ricevuta la segnalazione abbiamo provveduto ad inviare una squadra per verificare la situazione e provvedere ad avviare l'azione di bonifica. La scuola rimarrà chiusa oggi e domani. Le lezioni riprenderanno lunedì 29 ottobre prossimo».